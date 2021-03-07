На Украине возбудили уголовное дело из-за остановки газоснабжения в Донецкой области

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Следователи украинской полиции возбудили уголовное дело о самоуправстве после приостановки газораспределительной компанией "Донецкоблгаз" подачи топлива в ряд районов подконтрольной Киеву части Донецкой области. Об этом в воскресенье сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко.

"Полиция открыла уголовное производство по ст. 356 ("Самоуправство") Уголовного кодекса Украины", - написал он в Facebook.

По словам Кириленко, возбуждение уголовного дела стало реакцией на действия компании "Донецкоблгаз", которая днем 6 марта из-за долгов коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго" перед компанией "Нафтогаз" прекращала подачу топлива. Он подчеркнул, что предприятие нарушило постановление правительства и прекратило газоснабжение 59 котельных на фоне похолодания в регионе до минус семи градусов. Такая ситуация, добавил Кириленко, угрожала разрушить систему центрального отопления в пострадавших районах.

Пресс-служба "Донецкоблгаза" 6 марта сообщила о прекращении подачи газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго". В компании пояснили, что из-за долгов обязаны ограничить поставки топлива, согласно предписанию Кодекса газораспределительных систем, и призвали "Нафтогаз" и "Донецктеплокоммунэнерго" урегулировать ситуацию и не ставить под угрозу жизнь и здоровье жителей области.

Общая задолженность "Донецктеплокоммунэнерго" перед "Нафтогазом" составляет более 1 548 млрд гривен (около $56 млн). Для возобновления газоснабжения предприятие должно выплатить не менее 302,1 млн гривен (почти $11 млн). Губернатор Донецкой области вечером в субботу сообщил о возобновлении работы 48 из 59 котельных, однако не уточнил, на каких условиях это сделано.