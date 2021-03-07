Пожар произошел в здании общества слепых во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 марта. /ТАСС/. Возгорание произошло в воскресенье в здании общества слепых во Владикавказе, сообщили в ГУ МЧС России по республике Северная Осетия-Алания.

"Горело складское помещение четырехэтажного здания, действующее здание общества слепых. [Для тушения пожара] привлекалось восемь единиц техники, 26 человек. Причина устанавливается", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что были эвакуированы 10 человек. Пострадавших нет.

По данным ведомства, площадь пожара составила 45 кв. м, в настоящее время он ликвидирован.