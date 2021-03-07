В Подмосковье четыре человека пострадали при пожаре в квартире

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Четыре человека пострадали, еще один человек погиб в результате пожара в квартире в Пушкине в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В микрорайоне Мамонтовка на Рабочей улице, дом 12Б, произошло возгорание в двухкомнатной квартире на первом этаже. В результате пожара пострадали четыре человека, включая двоих детей, еще один взрослый погиб", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составила 15 кв. м, он уже потушен. Причины возгорания устанавливаются.