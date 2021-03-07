Два человека погибли в ДТП в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 7 марта. /ТАСС/. Два человека погибли и трое госпитализированы в результате ДТП в Дербентском районе Дагестана. Детей среди них нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МВД.

"Сегодня примерно в 16:00 по мск на 953-м км федеральной автодороги "Кавказ" произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате погибли два человека, трое с различными травмами доставлены в больницу города Дербента", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции МВД по региону. Обстоятельства ДТП уточняются.