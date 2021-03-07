Взрыв газа произошел в жилом доме в Серпухове

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Взрыв бытового газа произошел в воскресенье вечером в жилом доме в Серпухове в Подмосковье, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области.

"В деревне Лукьяново в городское округе Серпухов произошел хлопок бытового газа в жилом доме площадью 150 кв. м. В результате частично разрушились несущие конструкции дома", - сказал собеседник агентства. Возгорания не последовало.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, спасатели извлекли из-под завалов девочку. "Из-под завалов живой извлекли девочку 14 лет. Она направлена в больницу", - сказал собеседник агентства. Сейчас выясняется, остались ли под завалами другие пострадавшие. Ведется разбор рухнувших конструкций. Как уточнил ТАСС источник, дом обрушился практически полностью.

В пресс-службе МЧС России подтвердили, что в результате обрушения пострадал один человек, его госпитализировали. На месте происшествия работают более 30 человек. Причины случившегося устанавливаются.

О проверках



Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с происшествием. "В ходе проверки, проведение которой поручено Серпуховской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", - сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталья Григорьева, добавив, что на место происшествия выехал Серпуховской городской прокурор Роман Денисов.

Также проверку начал Следственный комитет, устанавливаются причины взрыва газа

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