Reuters: в результате взрывов в Экваториальной Гвинее погибли не менее 20 человек

ПРЕТОРИЯ, 7 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли в результате четырех мощных взрывов в городе Бата на северо-западе Экваториальной Гвинеи. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение.

Между тем, как уточняет нидерландское информационное агентство BNO News со ссылкой на Министерство здравоохранения Экваториальной Гвинеи, в результате трагедии пострадали не менее 300 человек. В то же время большое количество людей числится пропавшими без вести, добавили в Минздраве.

Местный государственный телеканал TVGE сообщил о взрывах, "приведших к фатальным случаям", ранениям, разрушениям и значительному материальному ущербу. Телеканал показал, как из-под груд развалин зданий вытаскивают пострадавших. Власти призвали людей сдавать кровь. Поступают сообщения о том, что больницы переполнены пострадавшими. Местные порталы разместили видео, на котором люди разбегаются из поврежденной зоны. Видны дома с сорванными крышами.

Причина взрывов пока не ясна, однако агентство EFE сообщает, что их эпицентры находятся на территории военного объекта. Речь идет о казармах сил специального назначения. Рядом с ними расположен квартал, где проживают семьи с низкими доходами и много социального жилья.

Очевидцы передают, что первые три взрыва произошли почти одновременно около 15:00 по местному времени (17:00 мск). Через два часа произошел четвертый по счету взрыв. Бата является экономической столицей Экваториальной Гвинеи и крупнейшим по численности городом страны.