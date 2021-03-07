Пьяный полицейский подозревается в ДТП с двумя погибшими на Кубани

КРАСНОДАР, 7 марта. /ТАСС/. Сотрудник транспортной полиции подозревается в том, что будучи пьяным, он попал в ДТП в Краснодарском крае, в результате которого погибли двое мужчин, пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщается в воскресенье на сайте регионального СУ СК России.

"Установлено, что вечером 7 марта 2021 года полицейский двигался на своем автомобиле Opel по улице Гражданской в городе Тихорецке. По версии следствия, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешенный скоростной режим и, не убедившись в безопасности маневра, выехал на перекресток с улицей Гоголя. В результате фигурант допустил столкновение с двигавшимся по улице Гоголя автомобилем Lada Samara под управлением 44-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП погибли водитель и 46-летний мужчина - пассажир Lada. 34-летняя женщина и пятилетний мальчик, находившиеся в той же машине, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Добавляется, что в отношении 25-летнего полицейского - водителя линейного отдела полиции ОМВД России на станции Казанская возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения", предполагает до 15 лет лишения свободы). Он задержан, следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу.