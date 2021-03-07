Прокуратура Польши предъявила обвинения водителю после ДТП с украинским автобусом

ВАРШАВА, 7 марта. /ТАСС/. Польская прокуратура предъявила обвинения водителю украинского рейсового автобуса, который в Подкарпатском воеводстве республики попал в ДТП, унесшее жизни пяти граждан Украины. Об этом сообщили в воскресенье Польскому агентству печати правоохранительные органы республики.

Как информировала представительница окружной прокуратуры в городе Пшемысль Беата Стажецкая, обвинения в неумышленном доведении до аварии на наземном транспорте предъявлено 48-летнему водителю Владимиру К. (фамилия по польским законам не называется), который управлял автобусом. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время водитель находится в больнице. Он уже был допрошен и заявил, что не помнит случившегося и не может признать свою вину. Ему запрещено покидать территорию Польши.

Как указали следователи, по предварительным данным, наиболее вероятной причиной аварии был неудавшийся маневр водителя, который решил повернуть в съезд к месту стоянки и отдыха. Из материалов дела следует, что перед аварией водитель ехал со скоростью 96-97 км/ч, но непосредственно перед ДТП скорость снизилась до 45 км/ч. Автобус ударился в отбойник, перевернулся на правую сторону и съехал вниз по насыпи. Исследования показали, что оба водителя были трезвыми.

"Хотя он ехал с разрешенной на автомагистрали скоростью, не лихачил, скорость не была подходящей для осуществления поворота направо", - пояснила Стажецкая.

В результате ДТП погибли пять человек, многие пассажиры получили легкие, средние или тяжелые травмы. Известно, что всего в автобусе находились 57 человек, в том числе двое водителей. В польских больницах на данный момент находятся 25 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Еще 24 пассажира автобуса уже покинули Польшу.