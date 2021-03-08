Электроснабжение в Абхазии восстановили после устранения аварии на ЛЭП "Кавкасиони"

СУХУМ, 8 марта. /ТАСС/. Ограничения в подаче электроэнергии в Абхазии, введенные 5 марта, сняты после устранения повреждений на высоковольтной ЛЭП "Кавкасиони", сообщило "Черноморэнерго" на странице в Facebook.

"Повреждение на ВЛ-500 "Кавкасиони" устранено, энергоснабжение Абхазии по этой высоковольтной линии возобновлено. Ограничения, связанные с повреждением, сняты, переток электроэнергии из Российской Федерации осуществляется в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как уточнили в "Черноморэнерго", для поиска причин аварии все службы компании были приведены в высшую степень готовности. "В субботу специалисты предприятия совершили облет абхазского участка ВЛ-500 "Кавкасиони", но повреждений на абхазском участке не было выявлено. 7 марта на грузинском участке ВЛ "Кавкасиони" было обнаружено место повреждения, силами грузинских энергетиков неисправность была устранена", - поясняется в сообщении.

Длина линии электропередачи "Кавкасиони" составляет 405 км и включает 991 опору. ЛЭП 500 кВ от ИнгурГЭС по ущельям рек Ингур, Накра, Кодор, Кличи и Кубани пересекает Хидский и Нахарский перевалы, проходит по Карачаево-Черкесской Республике и Адыгее, по Краснодарскому краю.

Из-за возникшего в начале зимы в республике энергодефицита, связанного с низким уровнем воды в плотине ИнгурГЭС и незаконным потреблением электроэнергии, с 11 декабря Сухум и вся западная часть Абхазии получали свет из РФ, а после остановки 20 января Ингурской гидроэлектростанции на трехмесячный ремонт электроэнергия из России поступает и в восточную часть Абхазии. Ремонт продлится до мая.