Лидер Экваториальной Гвинеи назвал причиной взрывов халатность сотрудников военной базы

ТАСС, 8 марта. Серия взрывов в городе Бата на северо-западе Экваториальной Гвинеи произошла из-за халатности сотрудников военной базы, где хранились взрывчатые вещества. Об этом, как передает агентство Reuters, президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого заявил в воскресенье в эфире местного телевидения.

По словам главы государства, в результате ЧП погибли 15 человек, еще 500 пострадали. Ранее Reuters со ссылкой на местное телевидение информировало о 20 жертвах и по меньшей мере 300 раненых.

Местный государственный телеканал TVGE сообщил о взрывах, "приведших к фатальным случаям", ранениям, разрушениям и значительному материальному ущербу. Телеканал показал, как из-под груд развалин зданий вытаскивают пострадавших. Власти призвали людей сдавать кровь. Поступают сообщения о том, что больницы переполнены пострадавшими. Местные порталы разместили видео, на котором люди разбегаются из поврежденной зоны. Видны дома с сорванными крышами.

По данным агентства EFE, взрывы прогремели на территории военного объекта.

Бата - экономическая столица и крупнейший по численности населения город Экваториальной Гвинеи.