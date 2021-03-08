И.о. прокурора района Ростовской области арестовали на два месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 марта. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца исполняющего обязанности прокурора Пролетарского района Ростовской области, против которого возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере 100 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"В отношении сотрудника прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Накануне пресс-служба следственного управления СК России по Ростовской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя прокурора города Таганрога, в настоящее время исполняющего обязанности прокурора Пролетарского района Ростовской области. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие)").

В воскресенье источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что исполняющий обязанности прокурора Пролетарского района подозревается в получении взятки за помощь с проверкой одному из предпринимателей в Таганроге. Данную информацию подтвердили в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

По версии следствия, 6 марта сотрудник прокуратуры получил через посредника взятку в размере 100 тыс. рублей за содействие в непривлечении к ответственности предпринимателя по результатам проверки. После получения средств подозреваемые были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Ростовской области. Оперативные мероприятия прошли под контролем областной прокуратуры.

В мае 2020 года сотрудниками управления ФСБ по Ростовской области был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере прокурор Пролетарского района Сергей Калитвинцев. Его задержали в рабочем кабинете после получения от посредника денежных средств в размере 1,1 млн рублей, которые, по версии следствия, прокурор вымогал у редактора местной газеты и телевизионного канала.