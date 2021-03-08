Семь автомобилей столкнулись в Оренбургской области из-за непогоды

ТАСС, 8 марта. Плохая видимость стала причиной массового ДТП с участием семи автомобилей в Оренбургской области. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщила пресс-служба УМВД по региону в понедельник.

"По предварительной информации, пострадавших нет, ДТП с участием семи легковых автомобилей произошло из-за плохой видимости на дороге", - сообщила пресс-служба в ответ на публикации местных СМИ о массовом ДТП на трассе Оренбург - Акбулак.

По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами по области 8 марта ожидается метель, в западных и центральных районах усиление ветра до 18-23 м/с.