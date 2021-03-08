В Астраханском заповеднике ликвидировали открытое горение

АСТРАХАНЬ, 8 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 5 га в Астраханском государственном заповеднике, где накануне на двух участках загорелся камыш. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Астраханской области.

"В 17:00 (16:00 мск) на месте природного пожара [зафиксирована] ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в ходе тушения было выявлено 12 очагов. Площадь пожара, по предварительным данным, составила 5 га.

Ранее в пресс-службе спасательно-пожарной службы Астраханской области (ГКУ "Волгоспас") сообщали об увеличении площади возгорания до 8,5 га.

Сообщение о пожаре на территории Трехизбинского участка Астраханского государственного заповедника поступило в 17:24 мск в воскресенье. Прибывшие спасатели зафиксировали горение камыша на двух участках. К борьбе с огнем, по последним данным, были привлечены 40 человек, было задействовано 14 единиц техники.

Астраханский заповедник был организован в 1919 году для сохранения водоплавающих и околоводных птиц, варварское истребление которых в начале ХХ века привело практически к полному исчезновению некоторых видов птиц. В настоящее время Астраханский заповедник занимает площадь 67,92 тыс. га и состоит из трех далеко отстоящих друг от друга участков, расположенных на территории Астраханской области: Дамчикского - в западной части низовьев дельты Волги, Трехизбинского - в центральной и Обжоровского - в восточной.