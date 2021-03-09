Павел Буре даст показания в суде по делу о стрельбе в "Москва-Сити" в 2017 году

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Бывший хоккеист сборной России Павел Буре даст показания по делу о стрельбе в башне "Око" комплекса "Москва-Сити", произошедшей в 2017 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда, где рассматривается дело.

"Павел Буре есть в списке свидетелей. Планируется, что он даст показания в суде", - сказали в пресс-службе, не уточнив, в какой именно день это произойдет.

По данным источников газеты "Коммерсантъ", допрос спортсмена может состояться 15 марта. Буре был в числе приглашенных гостей на день рождения к бизнесмену Дмитрию Павлову в день, когда произошли события в башне "Око".

Вечером 17 ноября 2017 года в "Око" произошла перестрелка. В ней участвовали охранники миллиардера Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП, которые следили за порядком. В результате столкновений пострадали семь человек, в том числе два работника ФГУП "Охрана" Росгвардии, которые пытались разнять конфликтующие стороны. Перед судом предстали только два участника событий - Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов. Сейчас Пресненский суд Москвы рассматривает их уголовное дело о незаконном обороте оружия, покушении на убийство и хулиганстве.

Также обвинение в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, предъявлено чемпиону России по кикбоксингу Саиду Асадулаеву. Он был арестован в феврале 2020 года. Кроме этого, в конце декабря прошлого года Басманный суд арестовал бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна, который был задержан по обвинению в фальсификации доказательств и в привлечении невиновного к уголовной ответственности по делу о стрельбе в "Москва-Сити". По делу Агаджаняна проходит и бывший замначальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Сергей Синяговский. Он объявлен в розыск.