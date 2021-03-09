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В Москве следователи начали проверку из-за смерти девушки после занятия в фитнес-клубе

После занятий в фитнес-клубе девушку госпитализировали с разрывом аорты, травматическим отрывом почки, шоком и кровопотерей

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Девушка умерла от разрыва аорты и отрыва почки после занятия в фитнес-клубе на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, во время занятий в фитнес-клубе на проспекте Вернадского 19-летняя девушка почувствовала боли в пояснице. Сотрудники фитнес-клуба оказали ей помощь и вызвали скорую. "Девушка была госпитализирована с разрывом аорты, травматическим отрывом почки, шоком и кровопотерей. На следующее утро она умерла в больнице", - сказал собеседник агентства.

Следователи по факту смерти девушки начали проверку.

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