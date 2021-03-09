Spiegel: предполагаемого заказчика видеозаписи по делу "Ибица-гейт" экстрадируют в Австрию

БЕРЛИН, 9 марта. /ТАСС/. Предполагаемый заказчик скандальной видеозаписи с острова Ибица, публикация которой в 2019 году спровоцировала распад коалиционного правительства в Австрии, может быть экстрадирован в Австрию. Об этом во вторник сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на решение Федерального конституционного суда ФРГ.

По его данным, суд в Карлсруэ отклонил иск мужчины против его высылки из ФРГ. В соответствии с постановлением инстанции, как пишет Der Spiegel, истец не "смог обосновать тот факт, что что он может быть подвергнут политическим преследованиям в Австрийской Республике и что справедливого судебного разбирательства там по данному делу не будет". При этом, когда именно мужчина покинет территорию Германии, не уточняется.

В Австрии в мае 2019 года разгорелся внутриполитический скандал под названием "Ибица-гейт". Немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung распространили короткий отрывок видеозаписи 2017 года с участием лидера Австрийской партии свободы (АПС), вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса. На кадрах, сделанных скрытой камерой, они обсуждали с некоей русскоговорящей женщиной, выдававшей себя за племянницу российского олигарха, возможность предоставления ей упрощенного доступа к строительным контрактам в Австрии взамен на финансовую поддержку АПС перед парламентскими выборами.

Публикация видеозаписи привела к отставке Штрахе с поста лидера АПС и вице-канцлера Австрии, которым он стал по итогам выборов 2017 года. Его партия покинула правительственную коалицию с Австрийской народной партией. Кабинет министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем после вынесения парламентом вотума недоверия был отправлен в отставку. Это привело к проведению в сентябре прошлого года досрочных парламентских выборов.

11 декабря 2020 года правоохранительные органы ФРГ задержали в берлинском административном округе Панков предполагаемого организатора скандальной видеозаписи. Отмечается, что более года мужчина находился в розыске. Задержанный обвиняется в незаконном создании звукозаписей и видеозаписей, а также нелегальном обороте наркотиков (кокаина).