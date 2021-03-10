Суд Норильска освободил из-под домашнего ареста одного из фигурантов дела о сходе лавины

Сход лавины произошел вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске. В результате ЧП погибла семейная пара и полуторагодовалый ребенок, 14-летний подросток с тяжелыми травмами был госпитализирован. Вакуленко был отправлен под домашний арест до 11 марта.

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Норильский городской суд освободил из-под домашнего ареста оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы города (ЕДДС) Игоря Вакуленко, проходящего по одному из уголовных дел о сходе лавины на базе "Гора Отдельная", где погибли люди. Об этом сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.

"Норильский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства о продлении срока домашнего ареста в отношении Вакуленко И. В., задержанного по одному из уголовных дел, возбужденному после схода лавины в Норильске на горнолыжной базе "Гора Отдельная". Вакуленко освобожден из-под домашнего ареста", - сказал представитель суда.

По факту ЧП возбуждены три уголовных дела: два по статье о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и одно по статье об оказании услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По делу проходят шесть человек - трое оперативных дежурных ЕДДС, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и двое главных специалистов отдела муниципального контроля администрации Норильска.

По версии следствия, региональный главк МЧС составил прогноз, в котором указывалось, что с 31 декабря по 11 января в горных районах существует опасность схода лавин. Было рекомендовано организовать наблюдение за лавиноопасными участками, а также информировать население о возможных угрозах. Прогноз был отправлен в ЕДДС, но оперативный дежурный полученные сведения не включил в сводку ГО и ЧС Норильска, считают следователи.