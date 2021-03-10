В деле Соболь о проникновении в квартиру сотрудники спецслужб не фигурируют

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Предполагаемый сотрудник спецслужб Константин Кудрявцев не проходит свидетелем по делу о незаконном проникновении активистки ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Любови Соболь в чужую квартиру. Об этом ТАСС рассказал адвокат Соболь Владимир Воронин.

"Как нам удалось установить, квартира на Суздальской улице, в которую якобы пыталась проникнуть Соболь, принадлежит Кудрявцеву. При этом он не проходит потерпевшим по делу и даже не был допрошен по нему в качестве кого бы то ни было", - сказал защитник. По его словам, потерпевшими стали теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена.

По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, она оттолкнула ее и, применяя физическую силу, ворвалась в квартиру. Она обошла в ней все помещения, снимая свои действия на телефон. Соболь обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия).

В настоящее время она находится под домашним арестом по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе незаконной акции 23 января в Москве.