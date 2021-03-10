Пятерых сотрудников ГИБДД Уфы задержали за взятки при выдаче водительских удостоверений

УФА, 10 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о получении взятки возбудили в отношении пяти сотрудников управления ГИБДД по Башкирии. Подозреваемые могут быть причастны к выдаче водительских удостоверений без сдачи экзаменов, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в среду.

"Возбуждены пять уголовных дел в отношении заместителя начальника и четырех государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Башкортостан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, преступления совершались с 2017 по 2020 год, подозреваемые через посредников получали взятки в размере от 14 до 40 тыс. рублей, за что помогали получать водительские удостоверения без фактической сдачи экзаменов. "Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении одного посредника и одного взяткодателя по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") и ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Факты получения взяток выявлены в результате совместной работы следователей регионального управления СК России и сотрудников оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан", - добавили в СК.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.