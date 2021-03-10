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Пятерых сотрудников ГИБДД Уфы задержали за взятки при выдаче водительских удостоверений

По данным следствия, подозреваемые требовали от 14 до 40 тыс. рублей за то, что помогали получать водительские права без сдачи экзаменов

УФА, 10 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о получении взятки возбудили в отношении пяти сотрудников управления ГИБДД по Башкирии. Подозреваемые могут быть причастны к выдаче водительских удостоверений без сдачи экзаменов, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в среду.

"Возбуждены пять уголовных дел в отношении заместителя начальника и четырех государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Башкортостан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, преступления совершались с 2017 по 2020 год, подозреваемые через посредников получали взятки в размере от 14 до 40 тыс. рублей, за что помогали получать водительские удостоверения без фактической сдачи экзаменов. "Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении одного посредника и одного взяткодателя по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") и ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Факты получения взяток выявлены в результате совместной работы следователей регионального управления СК России и сотрудников оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан", - добавили в СК.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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