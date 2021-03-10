Уголовное дело возбудили после мошенничества на 2 млн рублей в краеведческом музее Курска

КУРСК, 10 марта. /ТАСС/. Следственное управление УМВД России по Курску возбудило уголовное дело по факту мошенничества на сумму более 2 млн рублей в Курском областном краеведческом музее. В присвоении бюджетных средств подозреваются трое сотрудников администрации музея, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Следственным управлением УМВД России по Курску по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В рамках расследования будет установлена степень вины каждого из должностных лиц администрации учреждения [Курского областного краеведческого музея], подозреваемых в мошеннических действиях", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

В числе подозреваемых в мошенничестве - трое сотрудников музея. Установлено, что с 2017 по 2020 год они фиктивно трудоустроили двух жителей Курска, которые в действительности не работали, но получали зарплату и премиальные выплаты. Бюджетные деньги - 2,3 млн рублей - обналичивались и распределялись между участниками мошеннической схемы.

Как отметили в администрации Курской области, факты незаконной выплаты зарплаты, надбавок, различных доплат удалось выявить в ходе внеплановой проверки в краеведческом музее.