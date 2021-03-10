Силовики проводят оперативные мероприятия с председателем райсуда Краснодара

ТАСС, 10 марта. Представители силовых ведомств проводят оперативные мероприятия в отношении председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы задержании председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака при получении взятки.

"С ним [председателем Октябрьского районного суда Краснодара] проводятся оперативные мероприятия", - сообщил источник, подтвердив, что речь идет о возможном получении взятки.

Председатель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк уточнил ТАСС, что в совете пока не располагают данными о проведении мероприятий в отношении главы райсуда.