В Коврове возник пожар в производственном здании

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пожар начался в производственном здании в городе Ковров во Владимирской области, площадь возгорания 300 кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по улице Труда, дом 1, поступила в 05:03 мск. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление на третьем этаже трехэтажного железобетонного здания. Предварительная площадь пожара - 300 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Со слов администрации, как отметили в МЧС, на момент пожара в здании людей не было.

На месте работают 18 единиц техники и 50 человек личного состава. Сведений о пострадавших не поступало.