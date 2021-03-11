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В Коврове возник пожар в производственном здании

Огонь охватил 300 кв. м

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пожар начался в производственном здании в городе Ковров во Владимирской области, площадь возгорания 300 кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по улице Труда, дом 1, поступила в 05:03 мск. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление на третьем этаже трехэтажного железобетонного здания. Предварительная площадь пожара - 300 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Со слов администрации, как отметили в МЧС, на момент пожара в здании людей не было.

На месте работают 18 единиц техники и 50 человек личного состава. Сведений о пострадавших не поступало.

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