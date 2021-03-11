Бывшего чиновника в Приморье обязали возместить 32 млн рублей от махинаций с землей

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Хасанский районный суд удовлетворил иск прокурора о возмещении ущерба в 32 млн рублей бывшим главой района, признанным виновным в превышении должностных полномочий, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Приморского края.

В 2018 году суд вынес обвинительный приговор по делу о превышении должностных полномочий. В 2011-2013 годах глава муниципалитета предоставлял в собственность гражданам муниципальные земли под вспомогательными объектами недвижимости вроде сараев, несоизмеримых по площади с предоставляемыми участками, якобы необходимыми для эксплуатации этих строений. Земля предоставлялась без проведения аукционов по льготной выкупной цене.

"В результате преступной деятельности поселениям и муниципальному району причинен ущерб на сумму более 32 млн рублей. Прокуратура Хасанского района направила в суд исковое заявление о взыскании с бывшего чиновника причиненного ущерба. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме", - говорится в сообщении.

Исполнение судебного акта после его вступления в законную силу будет контролировать прокуратура.