В Москве задержан мужчина, похитивший у пенсионерки 2,3 млн рублей под видом полицейского

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве безработного мужчину, который похитил 2,3 млн рублей у пенсионерки, представившись сотрудником полиции и пообещав не привлекать ее якобы попавшую в беду дочь к уголовной ответственности. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию с заявлением обратилась 74-летняя пенсионерка. Она сообщила, что неизвестные обманули ее и похитили более 2 млн рублей. Полицейские в ходе расследования установили, что потерпевшей позвонила женщина и представилась ее дочерью. Звонившая сказала, что по ее вине погиб человек, а затем передала трубку мужчине, который назвался сотрудником полиции. Незнакомец сказал, что возбуждения уголовного дела можно избежать, но для этого необходимо будет передать деньги через посредника. Через некоторое время к пенсионерке приехал мужчина, которому она передала расписку и 2 млн 300 тыс. рублей. Спустя некоторое время пожилая женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в 1-м Вешняковском проезде сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний безработный мужчина. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Подозреваемый арестован.