В центре Москве украли более 40 элементов велопарковок

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Полиция проверяет информацию о пропаже более 40 элементов велопарковок в центре Москвы, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило заявление от представителя Центра обеспечения дорожного движения о том, что после проведения инвентаризации велопарковок, находящихся на их балансе, выявлена недостача нескольких десятков их элементов в центре города", - сказал собеседник агентства.

Только в районе Якиманка, по данным источника ТАСС, пропал 41 основной элемент парковок. Начата доследственная проверка.