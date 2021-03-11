Шесть человек получили травмы в ДТП с участием маршрутки и автобуса в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Столкновение рейсового автобуса и маршрутного такси произошло в четверг утром на шоссе Революции в Санкт-Петербурге, травмы получили шесть человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Врачи осмотрели шесть человек на месте ДТП, у них ушибы и ссадины", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сообщение о столкновении автобуса и маршрутного такси на шоссе в Калининском районе Петербурга поступило около 09:00 мск.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.