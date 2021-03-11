Глава Нерчинского района в Забайкалье стал фигурантом дела о превышении полномочий

ЧИТА, 11 марта. /ТАСС/. Руководитель следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Юрий Русанов возбудил уголовное дело в отношении главы Нерчинского района Михаила Слесаренко, которого подозревают в превышении должностных полномочий на посту главы Нерчинска. Об этом журналистам в четверг сообщил пресс-секретарь следственного управления СК РФ по Забайкалью Егор Марков.

"По версии следствия, в период с 2018 по 2019 год Слесаренко, являясь главой городского поселения "Нерчинское", превысил должностные полномочия при подписании муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству стадиона в городе Нерчинске, причинив таким образом ущерб бюджету на сумму более 800 тыс. рублей", - сказал Марков.

Как уточнили в ведомстве, в 2018 году администрация Нерчинска заключила муниципальный контракт по ремонту стадиона на сумму 8 млн рублей. Фактическая сумма проведенных работ составила около 7,2 млн рублей, однако глава города не стал расторгать контракт и добиваться исправления недостатков.

Расследованием уголовного дела займется первый отдел по расследованию особо важных дел. Следователи провели обыски дома и в рабочих кабинетах Слесаренко, а также руководителя фирмы-подрядчика.

Слесаренко родился в 1982 году в Нерчинске. Окончил Забайкальский государственный университет по специальности "преподаватель физической культуры". Работал учителем и директором школы, в 2017 году победил на выборах главы Нерчинска, а в сентябре 2020 года был избран главой района.