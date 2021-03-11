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Сухогруз затонул в Черном море вблизи румынского порта

Согласно информации агентства Agerpress, один из моряков на борту погиб

БУХАРЕСТ, 11 марта. /ТАСС/. Российское судно с 13 моряками на борту затонуло в четверг в Черном море на расстоянии 70 морских миль от румынского порта Констанца. Об этом сообщило агентство Agerpress.

Согласно информации агентства, один из моряков на борту сухогруза погиб.

Сейчас проходит операция по спасению членов экипажа, в которой участвуют несколько румынских спасательных судов. Румынское агентство по спасению человеческих жизней на море (ARSVOM) направило к месту катастрофы принадлежащее ему судно Artemis.

Согласно ARSVOM, море в районе происшествия неспокойно, высота волн достигает 4 м.

О пункте назначения судна и характере груза не сообщается.

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Румыния
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Также отмечается, что граждан РФ на борту нет
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