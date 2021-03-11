Мосгорсуд признал законным взыскание с Навального 350 тыс. руб. по иску бизнесмена Удодова

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение первой инстанции взыскать с Алексея Навального 350 тыс. рублей по иску о защите чести и достоинства от предпринимателя Александра Удодова. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Решение первой инстанции по иску Удодова к Навальному оставлено без изменения, а жалоба ответчика - без удовлетворения",- сказали в пресс-службе.

Основанием для подачи иска стало расследование, опубликованное Навальным, о приобретении шести квартир в Нью-Йорке компаниями, якобы связанными с Удодовым. В иске бизнесмен просил суд обязать удалить сведения в статьях в аккаунте (блоге) Навального и в размещенных видеороликах на канале в YouTube. Кроме того, он просил обязать ответчика опровергнуть несоответствующие действительности сведения, записать и опубликовать на срок четыре месяца видеоролики, в которых Навальный зачитывает резолютивную часть решения суда в случае удовлетворения его иска, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.

По данным из открытых источников, Александр Удодов - российский предприниматель и инвестор. Работает в сферах девелопмента, логистики и импортозамещающих проектов. Основал агрохолдинг по выращиванию шампиньонов "Грибная радуга", построил бальнеологический курорт "Термы". Владеет несколькими крупными торговыми центрами в Москве и регионах, член правления Евразийского трубопроводного консорциума.