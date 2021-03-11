В подмосковной деревне Калиновка загорелся автосервис

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Здание автосервиса, административное здание, а также 10 автомобилей на открытой площадке горят в подмосковной деревне Калиновка. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Информация о пожаре поступила в 11:04 мск. Огнем охвачены автосервис и административное здание по всей площади - 300 кв. м. Также горят 10 автомобилей на открытой площадке", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, есть угроза распространения огня на расположенную рядом трансформаторную будку площадью 25 кв. м. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.