В Росморречфлоте заявили, что затонувший у берегов Румынии сухогруз не был российским

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сухогруз, затонувший в Черном море у берегов Румынии, не был российским: он принадлежит иностранной компании, а экипаж состоит из граждан Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Сухогруз ходит под флагом Коморских островов, принадлежит эстонской компании. Экипаж состоит из граждан Украины. Граждан России на борту судна нет", - сказал собеседник агентства. Судно, построенное в 1973 году, шло с грузом угля из Ростова-на-Дону в Констанцу (Румыния).

Ранее агентство Agerpres сообщило, что российское судно с 13 моряками на борту затонуло в четверг в Черном море на расстоянии 70 морских миль от румынского порта Констанца. Согласно агентству, один из моряков на борту сухогруза погиб. Румынское агентство по спасению человеческих жизней на море (ARSVOM) направило к месту катастрофы принадлежащее ему судно Artemis. Согласно ARSVOM, море в районе происшествия неспокойно, высота волн достигает четырех метров.