В Приморье задержали четырех человек по подозрению в контрабанде лома черных металлов

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Четырех подозреваемых в контрабанде лома черных металлов задержали в Приморье. Об этом в четверг сообщается на сайте территориального управления Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, группа лиц осуществила незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров - лома черных металлов - с недостоверным декларированием. В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержано четыре человека. В рамках уголовного дела проводятся обыски, допрашиваются подозреваемые и свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления", - говорится в сообщении.

В среду следователи совместно с сотрудниками УФСБ по Приморскому краю провели обыски в офисах ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" в рамках расследования дела о незаконном экспорте стратегических товаров - металлического лома на сумму более 1 млрд рублей.