{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приморье задержали четырех человек по подозрению в контрабанде лома черных металлов

Ранее следователи и сотрудники регионального УФСБ провели обыски в офисах ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" в рамках расследования дела о незаконном экспорте лома на сумму свыше 1 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Четырех подозреваемых в контрабанде лома черных металлов задержали в Приморье. Об этом в четверг сообщается на сайте территориального управления Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, группа лиц осуществила незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров - лома черных металлов - с недостоверным декларированием. В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержано четыре человека. В рамках уголовного дела проводятся обыски, допрашиваются подозреваемые и свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления", - говорится в сообщении.

В среду следователи совместно с сотрудниками УФСБ по Приморскому краю провели обыски в офисах ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" в рамках расследования дела о незаконном экспорте стратегических товаров - металлического лома на сумму более 1 млрд рублей.

Теги
РоссияПриморский край
Захвативший заложницу в Северодвинске мужчина задержан
Источник в правоохранительных органах также сообщил, что заложница жива
Читать полностью