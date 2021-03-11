СК завершил расследование дела об отравлении угарным газом шести человек в Ногинске

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. СК завершил расследование уголовного дела в отношении о смертельном отравлении газом шести человек, трое из которых дети. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего коммерсанта, - сообщила Врадий. - Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу".

Коммерсант обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По данным следствия, он ненадлежаще исполнял должностные обязанности по проверке вентиляционных и дымовых каналов, в результате чего произошло засорение обломками кирпича каналов дымохода и вентиляции газового оборудования жилого дома в Ногинске.

В поселке Красный Электрик (Ногинск) 14 марта 2018 года в квартире на первом этаже дома обнаружены тела 30-летней женщины и троих ее детей в возрасте 11, шести и трех лет. В этой квартире была зажжена газовая плита и работала газовая отопительная колонка, произошло скопление угарного газа, в результате чего семья им отравилась. Газ стал поступать и в квартиру этажом выше, где от отравления погибли 74-летняя женщина и ее 55-летний сын.

Следствием проведено не менее шести осмотров квартир, дымохода, вентиляционных каналов, чердачных помещений, изъяты газоводонагреватели, произведена выемка многочисленных документов из управляющей компании, в ресурсоснабжающих организациях и у индивидуального предпринимателя, который должен был проводить работы по проверке вентиляционных и дымовых каналов данного дома. Кроме этого, следователи и криминалисты допросили более 65 свидетелей, провели два следственных эксперимента, назначены и проведены пять почерковедческих и три строительно-технические экспертизы.