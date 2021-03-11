Уголовное дело возбудили в Белокаменке в связи с гибелью двух рабочих

МУРМАНСК, 11 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели двух монтажников в результате падения из люльки на строительной площадке в Белокаменке Мурманской области. Об этом в четверг сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Мурманской области.

По данным следствия, 4 февраля на строительной площадке в Белокаменке Мурманской области при выполнении работ с помощью подъемного крана произошла поломка механизма подъемника. В результате поломки с высоты 15-20 м из люльки выпали два монтажника. Один из них погиб на месте происшествия, второй умер в реанимационном отделении медицинского учреждения.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц")", - говорится в сообщении.