На Ставрополье проверят информацию о травмировании ребенка от иллюминации в парке

ПЯТИГОРСК, 11 марта. /ТАСС/. Следователи проверят информацию о том, что двухлетнюю девочку ударило током от иллюминации в городском парке в Минеральных Водах, сообщили журналистам в четверг в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

В ведомстве уточнили, что об инциденте узнали во время мониторинга местных СМИ.

"По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игоря Иванова следственный отдел по городу Минеральные Воды начал проверку вышеуказанных сведений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при проверке следователи выявят лиц, ответственных за безопасность объектов в городском парке.

В пресс-службе администрации Минеральных Вод ТАСС рассказали, что иллюминацию демонтировали. "Это была зимняя светодиодная иллюминация, которая находилась на центральной площади, она демонтирована. Девочка находится под наблюдением врачей, ее состояние удовлетворительное, серьезных кожных повреждений у нее нет", - отметили в пресс-службе.