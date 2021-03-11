Пострадавшую при кораблекрушении в Черном море украинку эвакуируют вертолетом в Румынию

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Гражданка Украины, пострадавшая при крушении в Черном море судна Volgo Balt 179, находится в критическом состоянии, для ее эвакуации в больницу города Констанцы отправлен вертолет Военно-морских сил (ВМС) Румынии. Об этом в четверг сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Volgo Balt 179: ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки находящейся в критическом состоянии украинки в больницу города Констанцы. Остальные спасенные моряки находятся на борту румынского спасательного судна GSP Falcon. Их состояние удовлетворительное", - написал дипломат в Twitter. Николенко добавил, что на месте крушения продолжаются поиски одного из членов экипажа.

Ранее дипломат подтвердил, что на борту судна находилось 13 украинцев, десять человек спасены, двое погибли, один числится пропавшим без вести.

Сухогруз Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышел 6 марта из Ростова-на-Дону и должен был этим вечером прибыть в Констанцу. Судно с портом приписки в Николаеве (Украина) потерпело катастрофу примерно в 100 км от румынского побережья. По данным местных СМИ, оно перевозило уголь. В пресс-службе Росморречфлота ТАСС заявили, что сухогруз принадлежит эстонской компании, а экипаж состоит из граждан Украины.