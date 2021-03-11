Два чиновника в Туле получили условные сроки по делу о гибели девочки на спортплощадке

ТУЛА, 11 марта. /ТАСС/. Главу Привокзального округа Тулы Евгения Пятисоцкова и бывшего заместителя начальника управления по благоустройству Сергея Бадакина суд признал виновными в халатности, из-за которой летом 2019 года после падения футбольных ворот на спортплощадке умерла 10-летняя девочка. Им назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок 2 и 3 года соответственно, сообщила в четверг пресс-служба Ленинского районного суда Тульской области.

18 июля 2019 года в поселке Рассвет, который входит в состав города Тулы, на 10-летнюю девочку упали незакрепленные футбольные ворота, ее с различными травмами госпитализировали в Москву, где она умерла через несколько дней.

"Пятисоцкову Е. И. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 3 года, Бадакину С. С. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении на сайте суда.

Они признанными виновными по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").