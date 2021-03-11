Машина вылетела на тротуар и перевернулась после ДТП на юге Москвы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Три машины столкнулись на Чертановской улице на юге Москвы, в результате, предварительно, два человека пострадали. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На Чертановской улице в районе дома 21 произошло ДТП с участием трех машин. В результате столкновения двоих человек осматривают медики, решается вопрос об их госпитализации", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и медики. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что в результате столкновения одна из машин выехала на тротуар и перевернулась. Движение на данном участке дороги затруднено.