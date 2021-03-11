В многоэтажном доме на юге Москвы произошел пожар

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пожар в квартире многоэтажного жилого дома на юге Москвы привел к гибели одного человека. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по улице Ереванской, дом 24, корпус 1, поступила в 17:59. "Происходит возгорание в квартире, расположенной на 11-м этаже 12-этажного жилого дома. В 18:45 пожар был локализован, всего при пожаре спасены восемь человек, к сожалению, один человек погиб", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что огонь частично ушел на 12 и 9 этажи.