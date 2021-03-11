В Экваториальной Гвинее задержали возможного виновника взрывов 7 марта

ПРЕТОРИЯ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Экваториальной Гвинеи задержали бойца местного спецназа по делу о взрывах, произошедших 7 марта в портовом городе Бата и унесших жизни 105 человек. Об этом сообщил в четверг вице-президент, ответственный за оборону и безопасность страны Теодоро Нгема Обианг Манге.

"Мы задержали солдата спецназа как подозреваемого в катастрофе, произошедшей в армейском лагере", - написал он на своей странице в одной из социальных сетей. Он также заметил, что расследование еще продолжается. "Мы хотим знать, что же произошло на самом деле, чтобы предотвратить повторение подобных событий в стране", - подчеркнул вице-президент. Как следует из заявления, официальные обвинения в отношении бойца спецназа пока не выдвинуты.

Во второй половине дня 7 марта в портовом городе Бата произошло четыре мощных взрыва, от которых пострадал как военный лагерь, так и близлежащие городские кварталы. Президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого в выступлении 8 марта по национальному телевидению сообщил, что взрывы произошли из-за "халатности в обращении с динамитом". Он обвинил военных, которые обеспечивали безопасность арсенала, в недостаточной внимательности. Однако сейчас власти не исключают, что речь может идти о преднамеренных действиях одного из военных. В результате взрывов погибли 105 человек и еще 615 получили ранения.

Правительство страны объявило в минувшую среду трехдневный национальный траур по погибшим. Город Бата, который является экономической столицей Экваториальной Гвинеи, объявлен "зоной катастрофы". Власти страны обратились к международному сообществу за помощью в ликвидации последствий взрывов.