Офицер Росгвардии уговорил захватившего заложницу в Северодвинске сдаться

ТАСС, 11 марта. Офицер Росгвардии уговорил вооруженного мужчину, который удерживал сотрудницу микрокредитной организации в Северодвинске, сдаться. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Архангельской области.

"Офицер управления Росгвардии по Архангельской области, вступив в переговоры со злоумышленником, убедил его разрядить обрез ружья, после чего задержал и передал его сотрудникам правоохранительных органов", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что заложница не пострадала, а задержанный доставлен в территориальный отдел полиции.