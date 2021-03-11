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Офицер Росгвардии уговорил захватившего заложницу в Северодвинске сдаться

В ведомстве также добавили, что заложница не пострадала, а задержанный доставлен в территориальный отдел полиции

ТАСС, 11 марта. Офицер Росгвардии уговорил вооруженного мужчину, который удерживал сотрудницу микрокредитной организации в Северодвинске, сдаться. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Архангельской области.

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"Офицер управления Росгвардии по Архангельской области, вступив в переговоры со злоумышленником, убедил его разрядить обрез ружья, после чего задержал и передал его сотрудникам правоохранительных органов", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что заложница не пострадала, а задержанный доставлен в территориальный отдел полиции.

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