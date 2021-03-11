Сообщение о минировании всех школ и детсадов Люберец не подтвердилось

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники экстренных ведомств проверили все школы и детсады Люберец, "заминированных" в четверг неизвестными, информация не подтвердилась. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Были проверены все школьные и дошкольные образовательные учреждения, информация об угрозе взрыва не нашла подтверждения", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг неизвестный прислал на электронную почту подмосковного главка МЧС сообщение с угрозой взорвать все детские сады и школы в Люберцах. Подобные сообщения нерегулярно поступают с января 2020 года. Они касались не только учебных учреждений, но и железнодорожных станций, зданий органов власти. Все они оказывались ложными.