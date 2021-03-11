Прокуратура проводит проверку после избиения девочки мамой и бабушкой в Подмосковье

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку после избиения восьмилетней девочки мамой и бабушкой в Домодедове. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Домодедовской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних", - сообщила представитель надзорного ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что в Домодедове мать и бабушка избили восьмилетнюю девочку якобы за то, что она слишком медленно одевалась в школу. Ребенка вытолкали в подъезд, а ее вещи выкинули на улицу.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.