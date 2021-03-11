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Захвативший заложницу в Северодвинске отказался от закрытия займа и ничего не требовал

Заложница также сообщила, что оружие у мужчины лежало все время рядом. Он взял его в руки только, когда появились силовики

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мужчина, который удерживал сотрудницу микрокредитной организации в Северодвинске, отказался от закрытия своего займа, никаких требований он не предъявлял. Об этом сообщила заложница на видео, которое распространила Росгвардия.

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"Он ответил, когда я ему сказала, что давайте я закрою ваш займ, что денег ему никаких не надо, они ему вообще не нужны", - пояснила девушка.

Кроме того, она также рассказала, что злоумышленник хотел надеть ей наручники, но, когда заплакала, не стал этого делать. Оружие у мужчины лежало все время рядом, взял он его только тогда, когда появились правоохранители. "Тогда он подсел ко мне и взял [приставил] напротив меня оружие", - пояснила заложница.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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