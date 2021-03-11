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В Петербурге разыскивают подозреваемых в нападении на офис микрофинансовой организации

Двое неизвестных похитили около 50 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Полиция разыскивает подозреваемых в нападении на офис микрофинансовой организации в центре Санкт-Петербурга в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"11 марта 2020 года в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что около 13:20 двое неизвестных вошли в помещение микрофинансовой организации, расположенной в доме 7 на Сенной площади, и под угрозой предмета, похожего на нож, похитили около 50 тыс. рублей, принадлежащих организации", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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