В Петербурге разыскивают подозреваемых в нападении на офис микрофинансовой организации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Полиция разыскивает подозреваемых в нападении на офис микрофинансовой организации в центре Санкт-Петербурга в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"11 марта 2020 года в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что около 13:20 двое неизвестных вошли в помещение микрофинансовой организации, расположенной в доме 7 на Сенной площади, и под угрозой предмета, похожего на нож, похитили около 50 тыс. рублей, принадлежащих организации", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.