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В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в попытке ограбления банка

Им оказался 31-летний житель региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Полиция задержала жителя Ростовской области по подозрению в попытке ограбления отделения банка в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области в четверг.

"По горячим следам задержали предполагаемого подозреваемого в попытке ограбления банка. Им оказался 31-летний житель Ростовской области", - сообщили в МВД.

Ранее в полиции сообщали, что вечером в четверг мужчина вошел в помещение банка в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, стал угрожать кассиру и требовать от него деньги. Затем мужчина покинул место преступления.

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