Жильцы поврежденных квартир из-за пожара в доме Южно-Сахалинска получат финансовую помощь

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Сахалинские власти окажут финансовую помощь жильцам четырехэтажного дома, где в четверг произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко на встрече с ними.

Количество поврежденных квартир пока оценивается. В пункте размещения находятся 13 человек, в том числе один ребенок. Остальные жильцы остались у родственников.

По словам Лимаренко, будет выплачено по 20 тыс. рублей на человека, но не более 100 тыс. рублей на семью. Матпомощь предоставят по заявлению, прием документов организован в здании администрации города. Также по 50 тыс. рублей получат семьи с несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами, инвалиды I и II категории, неработающие пенсионеры и ветераны.

Кроме того, все семьи получат компенсационную выплату на ремонт при предоставлении чеков - до 100 тыс. рублей от Сахалинской области и еще до 100 тыс. рублей от администрации города. Дополнительно по 50 тыс. рублей получат малообеспеченные семьи по линии соцзащиты. Многодетная малообеспеченная семья получит 1 млн рублей.

В прокуратуре Сахалинской области журналистам сообщили, что после пожара организовали проверку.

Пожар произошел в четверг вечером. На площади 600 кв. м горела крыша. Были эвакуированы 56 человек.