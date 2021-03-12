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Жильцы поврежденных квартир из-за пожара в доме Южно-Сахалинска получат финансовую помощь

По 20 тыс. рублей выплатят на одного человека, но не более 100 тыс. рублей на семью. Все семьи также получат компенсационную выплату на ремонт при предоставлении чеков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Сахалинские власти окажут финансовую помощь жильцам четырехэтажного дома, где в четверг произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко на встрече с ними.

Количество поврежденных квартир пока оценивается. В пункте размещения находятся 13 человек, в том числе один ребенок. Остальные жильцы остались у родственников.

По словам Лимаренко, будет выплачено по 20 тыс. рублей на человека, но не более 100 тыс. рублей на семью. Матпомощь предоставят по заявлению, прием документов организован в здании администрации города. Также по 50 тыс. рублей получат семьи с несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами, инвалиды I и II категории, неработающие пенсионеры и ветераны.

Кроме того, все семьи получат компенсационную выплату на ремонт при предоставлении чеков - до 100 тыс. рублей от Сахалинской области и еще до 100 тыс. рублей от администрации города. Дополнительно по 50 тыс. рублей получат малообеспеченные семьи по линии соцзащиты. Многодетная малообеспеченная семья получит 1 млн рублей.

В прокуратуре Сахалинской области журналистам сообщили, что после пожара организовали проверку.

Пожар произошел в четверг вечером. На площади 600 кв. м горела крыша. Были эвакуированы 56 человек.

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