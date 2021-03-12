В Приморье осудили хозяйку квартиры, в которой взорвался неисправный водонагреватель

ВЛАДИВОСТОК, 12 марта. /ТАСС/. Суд признал жительницу Приморья, в чьей квартире взорвался водонагреватель, виновной в причинении смерти по неосторожности и повреждении чужого имущества. Женщина продолжала пользоваться прибором, зная о его неисправности, сообщается в пятницу на сайте прокуратуры Приморского края.

"Шкотовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы поселка Новонежино Шкотовского района, которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источниками повышенной опасности). Судом установлено, что фигурантка пользовалась электрическим водонагревателем, установленным в ванной комнате, зная о том, что он неисправен и требует ремонта квалифицированным специалистом", - говорится в сообщении.

Суд назначил один год и три месяца исправительных работ с удержанием 10% заработка осужденной в доход государства. В результате взрыва погибла соседка женщины, повреждены квартиры и уничтожено имущество 18 жителей дома. Общая сумма ущерба составила более 25,5 млн рублей.

Пострадавшим выплатили компенсации из бюджета. Трем семьям, квартиры которых восстановлению не подлежали, выдали сертификаты на приобретение жилья, еще одной семье предоставили муниципальную квартиру.