Суд ограничил свободу мужчине, "заминировавшему" мост через Амур

ХАБАРОВСК, 12 марта. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае на год ограничил свободу жителю Комсомольска-на-Амуре, который сообщил о "минировании" моста через Амур, здания администрации и отдела полиции. Об этом сообщается на сайте УМВД.

"Во время судебного заседания обвиняемый с предъявленным обвинением согласился, свою вину признал полностью, объяснив свой поступок хулиганскими побуждениями. Решением суда вынесен обвинительный приговор. Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 Уголовного кодекса РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год", - говорится в сообщении.

В октябре прошлого года осужденный позвонил в дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре и сообщил об опасности взрывов в здании одного из городских отделов полиции, здании администрации Ленинского округа, а также моста через реку Амур. Для проверки информации на место были направлены экстренные службы. Здания и прилегающие к ним территории, а также стратегический объект проверили кинологи со специально обученными собаками. Опасных и подозрительных предметов обнаружено не было. Позднее мужчину задержали.