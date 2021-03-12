Два человека пострадали при столкновении четырех машин на МКАД в Москве

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Четыре машины столкнулись на 101-м километре МКАД в Москве, в результате пострадали два человека, движение затруднено, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В 07:30 на 101-м км МКАД произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. По предварительным данным, пострадали два человека. Движение на данном участке затруднено", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работают инспекторы полиции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.